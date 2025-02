Al via la Bit 2025: ecco lo stand della Regione Calabria – FOTO

L’EVENTO

MILANO Sarà una delle protagoniste assolute la Calabria nella nuova edizione 2025 della Borsa Internazionale del Turismo di scena a partire da oggi alla Fiera di Milano – Rho fino all’11 febbraio. Taglio del nastro questa mattina, dunque, con la stand calabrese pronto ad accogliere buyer da 49 Paesi del mondo: il 45% proviene dall’Europa, Italia compresa; il 27% dalle Americhe; il 18% dall’ Asia. Insomma, una vetrina di primo piano per un settore, il turismo, che per l’Italia secondo la stima di Confindustria vale 110 miliardi di euro.

Come ha ricordato l’assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, poco prima della partenza dall’aeroporto di Lamezia Terme, si tratta di «un momento importante e positivo per il turismo in Calabria». Alla Bit 2025, infatti, «presenteremo la nostra Calabria, le tante opportunità di sviluppo turistico per la nostra regione e, soprattutto, una regione che cresce, che cambia e che avanza».













