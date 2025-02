Forte esplosione in un’azienda di Spilinga, ferito gravemente il presidente del Consorzio della ‘nduja

il rogo

VIBO VALENTIA Una grave esplosione si è verificata stamattina verso le 10 a Spilinga, nel Vibonese, in località “Saramalloni” presso l’azienda di cui è proprietario il presidente del Consorzio della ‘nduja di Spilinga Francesco Fiamingo. L’imprenditore, di 58 anni, è rimasto gravemente ferito, soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale di Catania dove sarebbe arrivato con ustioni per quasi l’80% del corpo. Ancora da accertare le cause dell’esplosione, anche se secondo le prime ricostruzioni all’origine ci sarebbe una fuga di gas all’interno di un locale separato dall’edificio. Sul posto vigili del fuoco e forze dell’ordine.

