Mosca attacca Mattarella. «Invenzioni blasfeme». Le reazioni

DAL MONDO

La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha definito offensive, scandalose e del tutto false le “invenzioni blasfeme” del Presidente italiano Sergio Mattarella, che ha paragonato le azioni della Russia in Ucraina al progetto del Terzo Reich in Europa. “È strano e folle sentire invenzioni così blasfeme dal presidente dell’Italia, un paese che sa in prima persona cosa sia veramente il fascismo”, ha commentato Zakharova. “Fenomeni di carattere autoritario presero il sopravvento in alcuni Paesi”, aveva detto Mattarella il 5 febbraio, durante una lezione all’Università di Marsiglia, “fu questo il progetto del Terzo Reich in Europa. L’odierna aggressione russa all’Ucraina è di questa natura”. “Ha tracciato parallelismi storici scandalosi e francamente falsi tra la Federazione Russa e la Germania nazista”, ha detto Zakharova in un briefing, aggiungendo che: “Il nostro paese è stato sottoposto a un attacco mostruoso da parte della Germania di Hitler. Il nostro paese non solo è stato in grado di espellere il nemico dal suo territorio, ma lo ha anche scortato a casa, distruggendolo. E allo stesso tempo ha liberato l’Europa dal nazismo e dal fascismo”. Lo riporta l’agenzia Tass.

Le reazioni

“Solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, attaccato dal governo di Mosca per aver condannato con forza e senza mezzi termini l’aggressione della Russia contro l’Ucraina. La comunità democratica si riconosce pienamente nelle parole e nell’azione del Capo dello Stato, custode della Costituzione e della democrazia. A lui va la mia personale gratitudine e quella del Partito Democratico”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein. “Esprimiamo la nostra solidarietà al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per gli attacchi che ha ricevuto dalla portavoce del Ministero degli Affari esteri russo Maria Zakharova. Siamo al punto di sentire, quelle sì, dichiarazioni blasfeme che parlano del nostro Presidente come persona che, addirittura, non conosce la storia. Ne avessero in Russia di intellettuali e studiosi come Mattarella. Le Istituzioni italiane vanno difese da irrituali e irrispettosi commenti di questo genere. Mosca si scusi e chieda le immediate dimissioni della Zakharova per le sue dichiarazioni vergognose”, Lo dice in una nota Giuseppe Antoci europarlamentare del Movimento 5 Stelle e Presidente della Commissione Politica DMED del Parlamento Europeo.

Solidarietà al Presidente Mattarella destinatario di parole inaccettabili e offensive le parole pronunciate dalla portavoce del Ministero degli esteri russo. Una conferma della assoluta incapacità del regime russo di accettare qualsiasi opinione critica.” Lo ha scritto su X Piero Fassino, deputato del Partito Democratico.

“L’attacco di Mosca al Presidente Mattarella è inaccettabile. Chi invade un Paese sovrano, massacra civili e calpesta il diritto internazionale non può permettersi di distorcere la storia e dare lezioni di democrazia. L’Italia è dalla parte della libertà e della verità. Massimo sostegno al Presidente della Repubblica”. Così su X, Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.