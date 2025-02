Sanremo, Conti: «Stasera ci sarà Roberto Benigni. Per me è un sogno»

l’ospite

SANREMO Roberto Benigni sarà stasera sul palco di Sanremo, in apertura di serata. Lo ha annunciato Carlo Conti in conferenza stampa congedandosi dai giornalisti dopo pochi minuti per andare a incontrarlo. «Vado a incontrare un ospite che avevo invitato sempre nei tre precedenti Festival. Non è mai stato con me e per me è un sogno che si avvera. Farà un saluto al Festival con la sua energia e allegria».

A Sanremo sono legate alcune delle performance memorabili di Roberto Benigni in tv, entrate negli annali del festival. Quella annunciata oggi da Carlo Conti per stasera alla quarta serata di Sanremo sarà la sesta volt. La prima volta dell’attore e regista premio Oscar fu nel 1980: in quella edizione affiancava Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi nella conduzione. Fece scalpore il suo lungo bacio all’attrice, inno all’amore libero. Nel 2002 con Pippo Baudo alla conduzione, conquistò 20 milioni di spettatori (share del 70%) col monologo in cui rileggeva in chiave politica il Giudizio Universale, ma l’ospitata è rimasta celebre per la “toccatina” a Pippo. L’ingresso più spettacolare sul palco è quello del 2011: il padrone di casa è Gianni Morandi e Benigni entra in scena su un cavallo bianco, Nel 2020: all’Ariston il premio Oscar porta l’esegesi del Cantico dei Cantici, volando alto tra le allegorie bibliche, recitando un “inno all’amore”. La sua ultima partecipazione è del 2023 con Amadeus per festeggiare i 75 anni della Costituzione, in concomitanza con l’arrivo tra il pubblico del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un evento che mai era accaduto a Sanremo. Il suo fu un accorato monologo colmo di affetto e ammirazione per la Carta.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato