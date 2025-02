Brunori Sas incanta alla finale del Festival di Sanremo

vota dario

COSENZA Codice 10 per votare Brunori Sas, il cantautore cosentino si è appena esibito sul palco del Teatro Ariston nella serata finale del Festival di Sanremo. “L’albero delle noci” cantata per la terza volta da Dario Brunori strappa ancora una volta i consensi del pubblico. L’artista era stato premiato nelle precedenti serate entrando nella top 5 dei cantanti preferiti.

“L’albero delle Noci”

Il brano cantato sul palco dell’Ariston da Brunori Sas si intitola “L’albero delle Noci“. «Esiste è dietro casa sua, è l’albero al quale lui si ispira, lo ha detto più volte anche in questi giorni, un contenitore della sua musica, della sua poetica e ha voluto rendere omaggio a quest’albero, ma anche a San Fili e ovviamente a tutta la sua famiglia». L’albero confessa la sindaca di San Fili al Corriere della Calabria «è già meta di pellegrinaggio» e «da una settimana in tantissimi arrivano per scattare delle foto, soprattutto in notturna, perché è stato illuminato proprio per rendere omaggio a Dario, a questa bellissima ballad che rende orgogliosi tutti i calabresi».

Il nuovo album

Il 14 febbraio è uscito il nuovo album di Dario Brunori che contiene dieci tracce , tra le quali: “L’albero delle noci” e comprende “La vita com’è” (nella colonna sonora del film “Il più bel secolo della mia vita”), “La ghigliottina” e “Il morso di Tyson”.(redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato