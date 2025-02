Mimmo Lucano, la “minaccia” della Legge Severino

senza pace

RIACE Non c’è pace per Mimmo Lucano, europarlamentare e sindaco di Riace. Dopo aver archiviato la vicenda giudiziaria scaturita dell’inchiesta “Xenia” con la sentenza della Cassazione che ha confermato quanto deciso in appello, il primo cittadino rischia ora di dover affrontare gli effetti della Legge Severino, che potrebbe imporre la decadenza da sindaco di Riace e il contestuale ritorno al voto per il comune reggino. Come spiega Il Dubbio «dopo l’eventuale notifica, il Consiglio comunale avrà 10 giorni per riunirsi e ratificare l’eventuale decadenza. A quel punto Lucano potrà impugnare la decisione».

«Io non ho mai commesso nessuno dei reati che mi sono stati contestati. Si è trattato di un teorema studiato ed elaborato proprio per ostacolare una storia di accoglienza unica nel mondo», ha sostenuto Lucano dopo la decisione degli Ermellini. Ora potrebbe essere costretto ad affrontare un’altra grana giudiziaria. (redazione@corrierecal.it)