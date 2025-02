«Papa Francesco non è fuori pericolo, vuole si dica la verità»

il bollettino

«Il papa non è fuori pericolo. Ha sempre voluto che dicessimo la verità. Resterà ricoverato almeno tutta la prossima settimana, poi tornerà a Santa Marta», ha detto il professor Alfieri in un briefing dei medici del Gemelli sulla salute del Pontefice. «Francesco non è attaccato a nessun macchinario, quando ha bisogno mette i naselli per un po’ di ossigeno, ma è a respiro spontaneo e si alimenta. Adesso non è in pericolo di vita, oggi è andato in cappella a pregare», ha aggiunto. Il vero rischio è la sepsi, cioè che uno dei germi che provocano l’infezione ai polmoni dovesse passare nel sangue. «Oggi non è così, al momento l’infezione è contenuta», ha detto Alfieri, che prima di chiudere il briefing ha voluto ricordare il professore Giovanni Scambia, Giovanni Scambia, luminare di ginecologia del Policlinico Agostino Gemelli che si è spento ieri. «L’ospedale ieri era molto triste, sapete abbiamo perso un medico che ne nasce uno ogni cent’anni così». «Il suo lavoro a beneficio delle donne – ha aggiunto sul professor Scambia di cui si celebreranno i funerali domani mattina sempre nel complesso del Gemelli – andrà avanti».

