La politica unita nel dolore: «Vicini a Mario Occhiuto in questo difficile momento»

IL CORDOGLIO

«Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto». Così su X il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso le proprio condoglianze al senatore azzurro dopo la morte, avvenuta nella notte, del figlio Francesco.

Larussa: «Le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica»

«Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica». Lo scrive il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui suoi profili social.

Mangialavori: «Solo tanto dolore»

«Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Solo tanto dolore. In questo momento così drammatico e difficile mi stringo all’amico Mario Occhiuto, a tutta la sua famiglia, a Roberto, per la tragica scomparsa del giovane Francesco». Così in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Ronzulli: «Tragedia che addolora»

«La tragedia che ha colpito il senatore Mario Occhiuto addolora profondamente. Voglio mandare un forte e affettuoso abbraccio a lui e alla sua famiglia». Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Malan (FDI): «Siamo vicini al caro collega»

«Profondamente rattristato dal gravissimo lutto che ha colpito il senatore Mario Occhiuto, gli porgo le condoglianze di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, vicini al caro collega in questo terribile momento». Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Boccia (PD): «Vicini a Occhiuto in questo tragico momento»

«Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento». Lo dichiara il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

Lorenzo Fontana: «Vicino al senatore Mario Occhiuto»

«Sono vicino al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Esprimo cordoglio per la tragica scomparsa del figlio e mi stringo ai suoi cari». Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Casellati: «Una perdita che lascia sgomenti»

«Sono profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Una perdita che lascia sgomenti e senza parole. Il mio pensiero e il mio forte abbraccio va all’amico Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia. A loro sono vicina con tanto tanto affetto». Lo dice la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

Schifani: «Ci stringiamo attorno alla famiglia degli amici Mario e Roberto»

Con profondo dolore, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime le più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia per la tragica perdita del figlio. «In questo tragico momento – dice il presidente Schifani – ci stringiamo attorno alla famiglia degli amici Mario e Roberto con affetto e partecipazione sincera al loro cordoglio».

Giuli: «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto»

«Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario. In questo tragico momento esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto e alla comunità politica di Forza Italia». Lo dichiara sui social il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Letizia Moratti: «Di fronte alla morte di un giovane si rimane senza parole»

«Apprendo sgomenta la notizia della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Di fronte alla morte di un giovane si rimane senza parole e c’è solo spazio per la preghiera e le riflessioni. Sono vicina agli amici Mario e Roberto e mi stringo a loro e alle loro famiglie in un forte e commosso abbraccio». Lo comunica l’eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti.

Casellati: «Profondamente addolorata»

«Sono profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Una perdita che lascia sgomenti e senza parole. Il mio pensiero e il mio forte abbraccio va all’amico Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia. A loro sono vicina con tanto tanto affetto». Lo dichiara in una nota la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

Gasparri: «Vicino all’amico Mario»

«Sono vicino all’amico Mario Occhiuto con tutti i senatori di Forza Italia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio. Gli siamo vicini nella preghiera e con la fraterna amicizia, che gli testimoniamo per essergli accanto in un momento drammatico per lui e per la sua famiglia. Che abbracciamo tutta, con un pensiero a Roberto”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

Italia Viva: «Cordoglio e vicinanza»

«La notizia della scomparsa del figlio del senatore Occhiuto ci sconvolge e ci addolora. Tutta la comunità di Italia Viva si stringe intorno a Occhiuto e gli esprime profondo cordoglio e vicinanza per questa terribile tragedia». Così in una nota la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, e i capigruppo a Senato e Camera Enrico Borghi e Davide Faraone.

Patuanelli (M5S): «Sgomenti per quanto accaduto»

«La notizia della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del collega senatore Mario Occhiuto, ci addolora profondamente, siamo sgomenti per quanto accaduto. A nome del Movimento 5 Stelle esprimo vicinanza e cordoglio a tutta la famiglia Occhiuto». Così in una nota il senatore Stefano Patuanelli, presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama.

Brunetta: «Tutto il mio affetto e la mia vicinanza»

«Apprendo con profondo dolore la scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Una tragedia improvvisa che lascia sgomenti. Voglio esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza all’amico Mario e all’amico Roberto, a cui sono unito da un legame fraterno. A loro e a tutta la famiglia un abbraccio sincero, in questo momento così difficile e doloroso». Lo afferma in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

Calenda: «Una terribile perdita»

«Vicinanza e condoglianze a nome mio e di tutta la comunità di Azione al senatore Mario Occhiuto per la terribile perdita del figlio Francesco». Così Carlo Calenda, segretario di Azione.

Tridico (M5S): «Sono addolorato»

«Sono vicino alla famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del giovane Francesco, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. È una vicenda toccante, che ci lascia senza parole. Sono addolorato. Condoglianze alla famiglia e un pensiero sentito, anche come padre».

La vicinanza di Valditara

«Mi stringo con tutto il cuore al mio caro amico Mario, a Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto in questo momento di sofferenza indescrivibile. Non esistono parole capaci di consolare un dolore innaturale e ingiusto che lascia senza fiato. A tutta la famiglia, a chi ha voluto bene al giovane Francesco, esprimo il mio più sentito e profondo cordoglio». Lo scrive in una nota il ministro per l’Istruzione e il Merito Giuseppe Valditara.

Il cordoglio di Schifani



Con profondo dolore, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime le più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia per la tragica perdita del figlio. «In questo tragico momento – dice il presidente Schifani – ci stringiamo attorno alla famiglia degli amici Mario e Roberto con affetto e partecipazione sincera al loro cordoglio».

Il dolore della Ronzulli

La tragedia che ha colpito il senatore Mario Occhiuto «addolora profondamente. Voglio mandare un forte e affettuoso abbraccio a lui e alla sua famiglia». Così in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

La vicinanza di Casini



«Sono con tutto il cuore vicino al collega Mario Occhiuto e ai suoi familiari che conosco da tanto tempo. Le parole non bastano a descrivere il nostro sbigottimento. Preghiamo in silenzio per Francesco e per i suoi familiari». Così in una nota Pier Ferdinando Casini.

Il messaggio di Agostinelli

Nel manifestare profondo dolore, a nome dell’intera comunità portuale, Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei mari Tirreno meridionale e Ionio, Andrea Agostinelli, esprime «sentimenti di cordoglio e di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, alla sua famiglia, e al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, in questo momento di immenso dolore per la tragica scomparsa del giovane Francesco».

La vicinanza della Bernini

«Mi stringo con tutto il cuore al mio caro amico Mario, a Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto in questo momento di sofferenza indescrivibile. Non esistono parole capaci di consolare un dolore innaturale e ingiusto che lascia senza fiato. A tutta la famiglia, a chi ha voluto bene al giovane Francesco, esprimo il mio più sentito e profondo cordoglio». Lo scrive in una nota la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

Il cordoglio di Lupi

«Tutta la mia vicinanza e quella di Noi Moderati al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia per la scomparsa del figlio Francesco. Una perdita dolorosissima, che lascia sgomenti. Il nostro pensiero in questo momento di profondo dolore anche al governatore Roberto Occhiuto, a tutta la comunità calabrese e a quella di Forza Italia». Lo afferma Maurizio Lupi, presidente di Noi Moderati.

Il messaggio dell’Anci

Il presidente dell’Anci Gaetano Manfredi insieme con il segretario generale Veronica Nicotra esprimono, anche a nome di tutti gli organi e del personale dell’Associazione, «le più sentite condoglianze e la propria vicinanza al senatore Mario Occhiuto, già sindaco di Cosenza e dirigente Anci, per la tragica scomparsa del figlio Francesco».

La vicinanza di Carfagna

«Profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Occhiuto. Una tragedia terribile, che lascia senza parole. Le mie condoglianze e la mia vicinanza a Mario, a Roberto e a tutta la famiglia Occhiuto in questo momento di enorme dolore». Così Mara Carfagna, deputata di Noi Moderati-Centro Popolare.

Il cordoglio di Schillaci

«Esprimo il mio più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Al senatore Mario Occhiuto, al Governatore Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia rivolgo le mie sentite condoglianze e la mia vicinanza in questo momento di grande dolore». Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci.

Il dolore di Pichetto Fratin

«Con grande dolore ho appreso la notizia della morte di Francesco, figlio del senatore Mario Occhiuto. Una tragedia che lascia sgomenti. Le mie condoglianze a Mario e alla sua famiglia in questo terribile momento». Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto.

Lo sgomento di Calderoli

«Non trovo le parole giuste per esprimere il mio dolore, e il mio cordoglio, alla famiglia Occhiuto, al papà Mario e allo zio Roberto, per la tragica scomparsa del giovane Francesco, cui rivolgo una preghiera. Una tragedia che mi lascia sgomento». Lo dichiara in una nota Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.

La vicinanza di Conte

«Ho appreso con angoscia la notizia della tragica scomparsa a Cosenza del giovanissimo Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto. A lui, al fratello Roberto, presidente della Regione Calabria, a tutti i familiari e alle persone vicine a Francesco rivolgo un pensiero di affettuosa vicinanza a nome di tutto il Movimento 5 Stelle in questo momento di lutto e intima sofferenza». Lo dichiara il presidente del M5s, Giuseppe Conte.

Il messaggio di Zangrillo

«Sono sgomento di fronte alla terribile notizia della scomparsa di Francesco, figlio del senatore Occhiuto. Non ci sono parole adeguate per esprimere il dolore immenso per la perdita di un figlio. All’amico Mario giungano i miei sentimenti di affetto e vicinanza, di profondo rispetto per il dramma che ha colpito la sua famiglia». Così Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica amministrazione.

Bardi: l’abbraccio di tutti i lucani

«Profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, desidero esprimere la mia più sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto e a tutta la sua famiglia in questo momento di immenso dolore». Lo ha scritto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «La perdita di un figlio – ha aggiunto il governatore lucano – è un evento devastante che colpisce nel profondo e lascia un vuoto incolmabile. A nome della Giunta e dell’intera comunità lucana, porgo le più sentite condoglianze, unendomi al cordoglio di chi sta soffrendo per questa drammatica perdita. Che il calore dell’affetto dei cari possa essere di conforto in questo momento così difficile», ha concluso Bardi.