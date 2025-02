Non ce l’ha fatta Francesco, il figlio del Senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto

IL DRAMMA

COSENZA Tragedia a Cosenza. Francesco Occhiuto, 30 anni, uno dei figli del senatore e già sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, è precipitato ieri sera intorno alle 20 dalla finestra dell’abitazione in viale Giacomo Mancini. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime.

Il giovane, nipote dell’attuale governatore della Calabria, trasportato al nosocomio dell’Annunziata, è deceduto nella notte prima di essere trasferito in elisoccorso al centro regionale per la ventilazione extracorporea di Catanzaro. La salma si trova nell’obitorio di Cosenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria. In fase di accertamento le cause dell’incidente.

Al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutti i familiari, le più sentite condoglianze del direttore del Corriere della Calabria, Paola Militano e della redazione.