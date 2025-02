I funerali di Francesco, figlio del Senatore Occhiuto, si terranno domenica pomeriggio a Cosenza

il caso

COSENZA Si terranno domani alle 17.30 nella Parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa di viale Cosmai (nella foto una funzione religiosa) i funerali di Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore ed ex sindaco di Cosenza, Mario, nonché nipote dell’attuale presidente della Regione Calabria, Roberto. Occhiuto è deceduto la scorsa notte nell’ospedale dell’Annunziata dove era stato portato dopo essere precipitato ieri sera da una finestra dell’abitazione di famiglia (qui la notizia), un edificio su viale Giacomo Mancini, nel centro della parte nuova della città.

Lutto cittadino domani, domenica 23 febbraio, a Cosenza, in occasione dei funerali di Occhiuto: il lutto cittadino è stato proclamato dal sindaco, Franz Caruso, per «manifestare in modo tangibile il profondo cordoglio dell’intera comunità cosentina e la vicinanza di tutta l’Amministrazione comunale alla famiglia Occhiuto per la scomparsa, improvvisa e drammatica, del loro amato congiunto».

La tragedia

In casa insieme a lui, in quel momento, c’erano i genitori, il fratello più grande e la sorella. Una caduta dalla finestra che, malgrado l’altezza considerevole, non ha provocato la morte immediata del giovane, che quando è stato soccorso respirava ancora. Quindi la corsa in ospedale e i tentativi del personale del pronto soccorso di salvargli la vita. I sanitari, considerata la gravità delle sue condizioni, avevano pensato di trasferirlo in elisoccorso nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, più attrezzato tecnicamente rispetto a quello di Cosenza per affrontare casi così gravi. Un proposito che però si è rivelato inutile visto che il 30enne è morto poco dopo.

L’autopsia

La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un fascicolo sulla morte di Occhiuto, disponendo l’autopsia (qui la notizia): il sostituto procuratore di turno, Mariangela Farro, intende approfondire ogni particolare della dinamica dei fatti in cui è maturato il decesso del giovane. L’avvocato Nicola Carratelli, legale della famiglia Occhiuto, ha riferito che, al momento, non c’è alcun indagato per la morte del giovane.

Le reazioni

Da stamattina si stanno registrando le dichiarazioni di cordoglio e vicinanza da parte del mondo politico – senza distinzione di orientamento partitico – oltre che del mondo dell’imprenditoria e dell’associazionismo. Fratelli d’Italia ha annullato, in segno di lutto, una manifestazione in programma oggi pomeriggio proprio a Cosenza alla quale era annunciata la partecipazione di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. Analoga decisione è stata adottata per un’iniziativa che era stata promossa a Catanzaro dal Commissario regionale della Lega, Filippo Mancuso.

