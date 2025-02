Spiagge dorate, odalische e aperitivi. Ecco la “Trump Gaza” – VIDEO

il caso

«Niente più tunnel, niente più paura. La “Trump Gaza” è finalmente arrivata». In un video creato attraverso l’Intelligenza Artificiale, con tanto di canzone ad hoc, ecco l’ipotesi sul “futuro dorato” della Striscia se – come proposto dagli Usa – andrà in porto il progetto sulla “riviera del Medio Oriente” annunciato dal presidente americano Donald Trump. Un futuro fatto di splendide spiagge, locali, bambini sorridenti ma anche odalische danzanti quello che il video mostra in contrapposizione alla devastazione del presente. Ma il video surreale, condiviso dal presidente Usa sul suo profilo Instragram e su altri profili social ufficiali, non si ferma qui.

Nelle immagini che scorrono rapide, ecco quindi «cosa succederà dopo il 2025» nella Striscia: a partire da Elon Musk impegnato a lanciare banconote o a fare aperitivo sulla spiaggia, passando per statue e souvenir d’oro dello stesso presidente Usa – che compare anche sdraiato su un lettino a bordo piscina mentre sorseggia un drink accanto al premier israeliano Benjamin Netanyahu – la “Trump Gaza”, come recita la canzone che accompagna la clip, si trasforma nel video da un cumulo di macerie a una località balneare «splendente» dal «futuro dorato» per «una nuova vita» nella riviera «numero 1».

«Allucinante, offensivo, osceno»: la reazione della politica italiana

«Poco fa ho visto un video postato dal presidente Donald Trump. Sono franco: l’ho trovato allucinante. Gaza trasformata in una Miami mediorientale, dollari che volano dalle mani di un sorridente Elon Musk, Netanyahu che sorseggia un cocktail a bordo piscina anziché rispondere dei suoi crimini davanti alla Corte penale internazionale. Si tratta di una provocazione gratuita, un insulto a una popolazione che conta oltre 45mila vittime per una mattanza sconsiderata su cui la comunità internazionale ha taciuto per oltre un anno», commenta sui social Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle. «Il raggiungimento della tregua era stato un passaggio importante portato a casa dalla presidenza statunitense, ma non possiamo passare dall’indifferenza per il massacro a strampalati piani per il futuro di Gaza – aggiunge -. E anzi anticipo che il governo italiano e tutti i governi che hanno a cuore il diritto internazionale dovrebbero attivarsi per evitare che Israele concentri le sue mire espansioniste sulla Cisgiordania, che è il nuovo fronte caldo». «Serve rispetto per la Palestina e i palestinesi, non fughe in avanti, ironie o provocazioni», conclude Conte.

«Sotto le macerie di Gaza ci sono ancora cadaveri e Trump lancia un video che non è solo una macabra provocazione e una totale mancanza di rispetto», tuona la segretaria del Pd, Elly Schlein. «È un progetto politico spietato e crudele per una popolazione massacrata e un attentato spregiudicato all’accordo di tregua. Con violenze che purtroppo stanno continuando in Cisgiordania, dove 40.000 persone sono state costrette a fuggire per mettersi in salvo dalle violenze dei coloni appoggiati dal governo Netanyahu», dice ancora, aggiungendo: «Gaza appartiene ai palestinesi e i miliardi di dollari di Musk e Trump non potranno mai negarlo. Il governo italiano nelle sedi internazionali ribadisca la necessità di perseguire il progetto di due popoli e due stati. Mi auguro che dopo questa ennesima follia le ambiguità su Trump finiscano e che Giorgia Meloni provi un briciolo di vergogna del suo sodalizio politico con chi incita ancora violenza dopo tutto questo sangue».

«Il video di Trump su Gaza – indegno e ridicolo – da un lato rappresenta il delirio di ego fuori controllo; dall’altro sancisce il fatto che gli Usa non sono più un partner per le democrazie occidentali. Attrezziamoci rapidamente in Italia e in Ue per affrontare lo tsunami che arriva», scrive Carlo Calenda sui social.

«Il video di Donald Trump è uno schifo puro, un’offesa violenta al popolo palestinese e a una terra martoriata che gronda sangue. Trasformare Gaza in “Gaza Trump”, con Elon Musk che distribuisce dollari mentre Trump sorseggia un cocktail in piscina accanto a Netanyahu, circondato da danzatrici del ventre, è un’oscenità che calpesta la sofferenza di milioni di persone. Questa rappresentazione aberrante è un’umiliazione per chi ha vissuto sotto le bombe, senza acqua, senza cibo, senza un futuro. Mentre il mondo assiste a una tragedia umanitaria senza precedenti, Trump e i suoi alleati trasformano il dolore in una sceneggiata, anzi in un’occasione per fare business dimostrando ancora una volta il loro cinismo e la loro disumanità», le parole in una nota di Angelo Bonelli, parlamentare di Avs e co-portavoce di Europa verde. “Chi specula sulla guerra, chi gioca con la vita delle persone per propaganda e interessi politici, è complice del massacro. La premier Meloni venga in Parlamento a riferire sulle scelte di politica estera e sul futuro della Palestina e se condivide il messaggio del video considerato i rapporti cordiali che ha con il presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump», conclude Bonelli.

«Nessun dubbio nel giudicare il video su Gaza pubblicato da Donald Trump sui suoi profili social offensivo, inopportuno e di pessimo gusto, ma chiedere alla presidente Meloni di spiegare e addirittura di riferire in Aula su questo è senza senso, rasenta il ridicolo. Chi vuole spiegazioni si rivolga alla Casa Bianca, chieda alla portavoce Karoline Leavitt. Giorgia Meloni non è certo la portavoce di Trump», afferma quindi Maurizio Lupi, presidente di Noi moderati. (AdnKronos)

