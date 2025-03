Giro di prostitute e droga, arrestata la figlia di Wanna Marchi

il fatto

MILANO Stefania Nobile, la figlia di Wanna Marchi e Davide Lacerenza, il suo ex compagno e titolare della Gintoneria, locale vip di Milano, sono stati arrestati dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf.

Dalle indagini coordinate dalla Procura i due, assieme a un factotum, pure lui da stamane ai domiciliari, avrebbero procurato ragazze e droga ad una serie di clienti, Un’attività che avrebbe consentito notevoli guadagni. Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza, oltre ad aver eseguito la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Stefania Nobile, il suo ex Davide Lacerenza, titolare della Gintoneria di via Napo Torriani a Milano, e una terza persona, accusati di aver offerto alla propria clientela escort e droga, sta sottoponendo un sequestro per equivalente oltre 900 mila euro ritenuti il ​​provento dell’auto riciclaggio. Le indagini, che hanno portato anche a mettere i sigilli al locale, sono partite dagli accertamenti su Segnalazioni per Operazioni Sospette per l’approfondimento di ipotesi di riciclaggio.

