«‘Ndrangheta, cosa nostra e camorra oggi più pervasive»

inaugurazione anno accademico

ROMA «Cruciale continua ad essere la lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione. Le recenti operazioni condotte dall’Arma, infatti, dimostrano la virulenza e la pervasività di ‘ndrangheta, cosa nostra e camorra. Risulta a mio avviso oltremodo indispensabile, per contrastarle, una rete di diplomazia giuridica, di cooperazione giudiziaria e di polizia coesa e funzionale, in supporto della tradizionale strategia di prevenzione e di repressione». Lo ha detto il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, Salvatore Luongo, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico 2024/25 della Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, a Roma, alla presenza del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. «Nel triennio 2021-2024, le indagini svolte dalle parti dell’Arma hanno portato all’arresto di 2.074 persone per associazioni di tipo mafioso 416 bis, mentre sul fronte dell’aggressione ai patrimoni illeciti, parte integrante della nostra cultura investigativa, sono stati eseguiti sequestri per oltre un miliardo e 243 milioni di euro e confische per 587 milioni di euro», ha aggiunto Luongo.

