Trasporti, l’impatto della Ai al centro dell’Assemblea Congressuale della Fit-Cisl di Catanzaro

l’evento

CATANZARO L’impatto dell’Intelligenza Artificiale nel settore trasporti, i temi dell’innovazione, della sostenibilità, gli investimenti nel trasporto pubblico e nelle infrastrutture strategiche, ma anche della sicurezza sul lavoro e sulla tutela del personale viaggiante, sempre più spesso oggetto di violente aggressioni, sono stati al centro della discussione dell’Assemblea Congressuale della FIT-CISL di Catanzaro.

L’assemblea è stata aperta dalla relazione di Domenico Posca, confermato segretario del Presidio FIT-CISL di Catanzaro: “La vera sostenibilità è quella di riuscire a mettere nelle condizioni le persone di passare dall’auto privata al servizio pubblico. Far viaggiare treni o autobus vuoti, anche se ecosostenibili, è un fattore negativo. Serve una vera interconnessione tra i vettori per incentivare l’uso del trasporto pubblico”, ha detto Posca. “Una nostra proposta – ha aggiunto – è quella di trasformare l’aeroporto di Lamezia Terme in un centro strategico di interconnessione, in cui la linea ferroviaria – quella regionale, magari in futuro anche l’alta velocità – potrebbe passare sotto lo scalo aeroportuale, consentendo ai passeggeri di passare rapidamente dal treno all’aereo”.

Il Segretario Generale FIT-CISL Calabria, Vincenzo Fausto Pagnotta, ha evidenziato l’importanza delle assemblee dei presidi territoriali in vista nel percorso di rafforzamento della federazione e nella definizione delle strategie future in vista del XIII Congresso Regionale della FIT-CISL Calabria, in programma il prossimo 10 aprile a Pizzo: “Stiamo vivendo un momento di grande partecipazione, con un forte coinvolgimento di giovani e donne, che possono offrire una visione nuova e affrontare con determinazione le sfide del mondo dei trasporti e del lavoro. Sul tema dei trasporti siamo impegnati su più fronti, in dialogo con la Regione, per colmare le carenze di risorse sull’alta velocità. È fondamentale integrare i servizi di trasporto per favorire il turismo e garantire la mobilità dei paesi interni con mezzi sostenibili e di ultima generazione, migliorando sia il trasporto passeggeri che quello merci”, ha detto Pagnotta, che ha anche posto l’accento sul tema delle aggressioni al personale del Trasporto pubblico: “Il tema delle aggressioni è diventato una vera emergenza nazionale, che colpisce anche la nostra regione. Di recente, una nostra associata, capotreno di Trenitalia, è stata vittima di un grave episodio di violenza. Abbiamo chiesto immediatamente incontri nelle Prefetture per affrontare il problema, ma riteniamo fondamentale sottoscrivere anche nella nostra regione un protocollo tra istituzioni, associazioni datoriali e sindacati per garantire la sicurezza di chi lavora nei trasporti pubblici”.

Anche il Segretario Generale UST-CISL Magna Graecia, Daniele Gualtieri, ha sottolineato l’importanza di investire nelle infrastrutture e nella mobilità per lo sviluppo del territorio: “Oggi è una giornata importante, che vede la categoria dei trasporti, in un grande lavoro di squadra, impegnata a rilanciare l’appello alle istituzioni affinché si investa di più nel trasporto pubblico locale, nella mobilità, nel rafforzamento delle infrastrutture portuali, aeroportuali, viarie e ferroviarie e soprattutto nella loro interconnessione. La mobilità è un diritto fondamentale dei cittadini e una leva strategica per valorizzare il turismo, l’agroalimentare e le eccellenze territoriali, contrastando la fuga dei giovani e attrarre investimenti”.

L’assemblea, alla quale ha preso parte anche il segretario USR Calabria, Sergio Colosimo, ha confermato il ruolo centrale della FIT-CISL nella tutela e nel sostegno ai lavoratori del settore.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato