8 Marzo, Confagri Donna: «Cambio culturale sulla parità di genere»

ROMA La Giornata Internazionale della Donna, “più che una festa, è un’opportunità per riflettere sui traguardi raggiunti e sulle sfide ancora presenti, specialmente in settori come l’agricoltura, dove sono ancora numerose le difficoltà legate allo squilibrio di genere. E deve essere un’occasione in più per promuovere un cambiamento culturale in un mondo, quello agricolo, tradizionalmente a prevalenza maschile”. E’ il monito lanciato da Alessandra Oddi Baglioni, presidente di Confagricoltura Donna, che ricorda come il mondo femminile rappresenti una parte rilevante della forza lavoro, contribuendo con impegno e dedizione allo sviluppo e alla sostenibilità del settore. In Italia il 31,5% delle aziende agricole è condotto da donne, contribuendo per il 17,5% alla produzione nazionale. Le imprenditrici di Confagricoltura Donna si distinguono per il loro livello di istruzione: 2 su 3 sono laureate, mostrano una naturale inclinazione a investire nel digitale e nella sostenibilità ambientale. A spiccare, tra i comparti coniugati al femminile, sono l’agriturismo e le fattorie didattiche (complessivamente il 60% delle imprese); negli ultimi 12 anni è crescita anche la presenza femminile negli allevamenti zootecnici, superando il 43%, mentre nelle imprese floricole copre quasi il 52%. Nonostante tutto però le donne hanno difficoltà di accesso al credito, poca attenzione alla formazione e pregiudizi che ne limitano, influenzando negativamente la percezione delle loro capacità e competenze. Confagricoltura Donna, dunque, rinnova l’appello a lavorare insieme per incentivare politiche inclusive e di sostegno che possano colmare il divario di genere, creare un ambiente di lavoro più inclusivo e rispettoso per il mondo femminile.