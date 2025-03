Baby gang in azione nel Vibonese, linea dura della Questura: emessi 10 avvisi orali e 10 Daspo

i provvedimenti

VIBO VALENTIA Nell’ambito dei servizi di prevenzione a tutela della sicurezza pubblica e di contrasto alla movida violenta, la Polizia di Stato ha condotto un’articolata attività che ha portato all’emissione, da parte del Questore di Vibo Valentia, di dieci Avvisi orali di PS e di altrettanti Divieti di Accesso e Stazionamento presso gli esercizi pubblici ed i locali di pubblico intrattenimento, il cosiddetto “Daspo Willy”. I suddetti provvedimenti hanno riguardato un gruppo di giovani (di cui tre minori) che, nel tentativo di partecipare gratuitamente ad una festa di ballo organizzata all’interno di un locale di Serra San Bruno nella notte dell’Epifania, dapprima minacciavano i membri dello Staff organizzatore dell’evento, colpevole di averne impedito l’accesso, ed in seguito passavano ad un vero e proprio pestaggio all’interno del locale. Il grave episodio delittuoso portava al ferimento di tre persone, per le quali è stato necessario ricorrere alle cure mediche urgenti presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Serra San Bruno.

Le immediate attività svolte dalla Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di PS di Serra San Bruno e dalla Squadra Mobile della Questura consentivano di individuare tutti i componenti del gruppo, che venivano segnalati all’Autorità Giudiziaria. Al termine di un’accurata attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, è stata emessa, nei confronti di tutti i componenti della baby gang, la misura di prevenzione dell’Avviso orale di ps quale provvedimento volto a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica con cui il Questore invita individui ritenuti socialmente pericolosi a tenere una condotta conforme alla legge e al vivere sociale, e che, in caso di reiterazione di condotte non conformi alle regole civili, comporta l’applicazione di misure di prevenzione più gravose ed ancor più limitative della libertà personale.

Inoltre, sempre su proposta della Divisione Anticrimine, all’esito di un’accurata analisi del fatto è stato disposto il Daspo Willy, ossia il Divieto di Accesso e Stazionamento presso gli esercizi pubblici ed i locali di pubblico intrattenimento (misura che colpisce soggetti che commettono reati contro la persona nelle vicinanze o all’interno dei pubblici locali), la cui violazione integra un autonomo delitto punito con la reclusione da uno a tre anni, e con la multa di 10.000 fino a 24.000 euro. Resta alta l’attenzione volta al contrasto di ogni forma di violenza o atto di illegalità, e pertanto nei prossimi giorni continueranno a Serra San Bruno i controlli della Polizia di Stato secondo un preciso piano d’impiego delle volanti del Commissariato di Serra San Bruno, del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Centrale di Vibo Valentia, nonché di personale della Questura unitamente anche alle unità cinofile, con l’intento di assicurare il costante controllo del territorio, e, quindi, il rafforzamento della cornice di sicurezza generale.

