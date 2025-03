Barillari dopo l’intimidazione: «Un atto vigliacco che non fermerà la mia azione amministrativa» – VIDEO

l’intervista

SERRA SAN BRUNO «Non sarà un atto vigliacco e ignobile a fermare la mia azione amministrativa». Parla Alfredo Barillari, sindaco di Serra San Bruno che due giorni fa ha trovato la propria auto bruciata, un incendio probabilmente doloso. «È chiaro che nelle ore immediatamente successive a un atto del genere ci si sento un po’ svuotati. Però poi ci si riprende subito, soprattutto grazie anche alla grande solidarietà che mi è arrivata da tutta la classe politica, dai cittadini e da tutte le autorità. Questo – continua – significa dover andare avanti. Dall’incendio una delle cose che si è salvata è stata proprio la fascia tricolore che era in macchina ed è un simbolo che per me rappresenta una seconda pelle. Quindi bisogna andare avanti ed essere sempre sempre dalla parte buona della storia insieme ai cittadini onesti». (redazione@corrierecal.it)

