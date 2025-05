«A Lamezia strade dissestate e buche killer»

LETTERA AL DIRETTORE

Riceviamo e pubblichiamo una lettera inviata al direttore del Corriere della Calabria, in risposta all’editoriale “Elezioni. Quegli irriducibili campioni di promesse” (qui l’articolo):

«Caro Direttore,

alla luce dell’efficace denuncia nel suo editoriale sulle bidonville lametine che ha provocato una così rapida ed immediata risposta a Ferrantazzo (qui l’articolo) da parte dell’attuale amministrazione, ridando dignità e sicurezza sanitaria ed ambientale a quel quartiere, mi chiedo se la mia segnalazione sortirà lo stesso effetto.

In tempi di elezioni la velocità degli interventi e l’attenzione al bene pubblico di chi governa dimostra rapidità ed efficienza e capacità di raccogliere i concreti bisogni di cittadini disillusi per anni.

Se si cammina a piedi, in bicicletta, con i passeggini o in macchina, si presenta una tipologia di buche dalle forme e profondità disparate di cui allego documentazione fotografica.

Siamo a Sant’Eufemia, dove alcuni giorni fa, peraltro, si è tenuto un evento pubblico al Parco Palazzo, la cui adiacente strada è costellata di buche.

Ma è grave e pericolosa la condizione dell’asfalto in diverse zone e su tante strade principali e traverse secondarie che ha visto negli anni solo interventi d’emergenza e non bitumazioni a regola d’arte e con regimazione delle acque.

Eppure, il governo cittadino in carica sciorina numeri di risorse, investimenti, una pagella di meritevoli atti ed interventi. Peccato che la sua versione contrasti con la semplice realtà quotidiana dei minimi servizi e prendo atto che i nostri amministratori evidentemente volano alto e camminano per altre strade. Le nostre sono accidentate». S.B.

