Cosenza-Cesena: il Giudice sportivo chiede chiarimenti dopo il lancio di razzi

la protesta dei tifosi

COSENZA Dopo i disordini avvenuti durante la partita di Serie B tra Cosenza e Cesena, disputata ieri sera allo stadio San Vito-Marulla, interviene oggi il Giudice Sportivo della Lega B, Ines Pisano, chiedendo una relazione aggiuntiva per chiarire quanto accaduto. Durante la gara – vinta 1-0 dal Cesena e sospesa due volte per motivi di sicurezza – alcuni razzi pirotecnici erano stati lanciati dall’esterno dello stadio verso la tribuna numerata (in segno di protesta verso la proprietà rossoblù), innescando momenti di tensione. A seguito dei referti dell’arbitro e dei collaboratori della Procura federale, il Giudice ha ritenuto insufficiente la documentazione ricevuta e ha ordinato l’acquisizione di ulteriori dettagli da parte della Procura, coinvolgendo anche il Responsabile dell’Ordine Pubblico.

“È necessaria – si legge nel comunicato ufficiale – una dettagliata relazione aggiuntiva in ordine al lancio di fumogeni avvenuto durante la gara”.

Gli squalificati della 38esima giornata

Oltre al caso di Cosenza, il Giudice Sportivo ha comunicato oggi anche le sanzioni disciplinari relative alla 38ª giornata di campionato: sei giocatori squalificati per un turno (Benedetti della Sampdoria, Blin del Palermo, Bianchetti, Johnsen e Nasti della Cremonese, Meister del Pisa), e una giornata di squalifica anche per il tecnico della Cremonese, Giovanni Stroppa. L’attesa ora è per gli eventuali provvedimenti che potrebbero scaturire dall’indagine supplementare disposta dal Giudice Sportivo.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato