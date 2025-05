Calabria protagonista tra le eccellenze balneari: tre nuove Bandiere Blu nel 2025

le assegnazioni

COSENZA Con l’assegnazione delle Bandiere Blu 2025, l’Italia conferma il proprio impegno per la tutela ambientale e la qualità delle coste. Sono 246 i Comuni rivieraschi premiati quest’anno (dieci in più rispetto al 2024) e 487 le spiagge riconosciute, pari all’11,5% di quelle premiate a livello mondiale. Tra le regioni sul podio spicca la Calabria, che guadagna tre nuove Bandiere Blu e raggiunge quota 23 località premiate.

I tre nuovi ingressi calabresi Cariati, Corigliano Rossano e Cropani, rappresentano un importante riconoscimento. Questo balzo in avanti colloca la Calabria al terzo posto nella classifica nazionale, alle spalle solo della Liguria (33 località, ma in calo di una) e della Puglia, che sale a 27 con tre nuovi ingressi.

La cerimonia ufficiale si è svolta il 13 maggio presso la sede del Cnr a Roma, alla presenza dei sindaci dei Comuni premiati. L’assegnazione delle Bandiere Blu, a cura della Foundation for Environmental Education (Fee), si basa su 32 criteri aggiornati regolarmente, tra cui la qualità delle acque di balneazione negli ultimi quattro anni, l’efficienza dei servizi ambientali, la sicurezza, l’accessibilità e l’educazione ambientale.

Quest’anno la Fee ha richiesto alle amministrazioni un Piano di Azione per la Sostenibilità relativo al triennio 2025-2027, con obiettivi chiave quali la mobilità sostenibile, la salvaguardia della biodiversità terrestre e marina, la lotta al cambiamento climatico e la creazione di comunità più resilienti.

Oltre ai nuovi ingressi calabresi, altre località italiane premiate per la prima volta includono San Teodoro (Sardegna), Messina e Nizza di Sicilia (Sicilia), Sapri (Campania) e Cattolica (Emilia-Romagna). Di contro, cinque Comuni escono dal programma, tra cui Capaccio Paestum (Campania) e Ceriale (Liguria).

Il prestigioso riconoscimento rappresenta non solo un simbolo di qualità ambientale ma anche un potente volano turistico per le località premiate, che si preparano ora alla stagione estiva puntando su mare pulito, servizi efficienti e rispetto per l’ambiente. La Calabria, con le sue tre nuove perle blu, si conferma sempre più protagonista del turismo sostenibile in Italia. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato