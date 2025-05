Ue, Confagricoltura: incoraggiare gli investimenti delle imprese

l’intervento

ROMA “Il nuovo sistema proposto va incontro alle richieste più pressanti degli agricoltori, che da tempo denunciano un eccessivo peso burocratico e amministrativo nelle procedure correlate alle misure della Pac”. In attesa di esaminare a fondo il pacchetto semplificazione sulla PAC presentato oggi dalla Commissione europea, Confagricoltura accoglie positivamente lo sforzo della Commissione che ha recepito le istanze del settore. “Un passo avanti determinante – commenta Palazzo della Valle – in un momento in cui gli investimenti erano sostanzialmente scoraggiati dai parametri UE non in linea con le reali esigenze delle aziende agricole”. Il pacchetto interviene sul regime di pagamento per i piccoli agricoltori, semplifica il sistema dei controlli ambientali, introducendo, tra l’altro, il principio di un solo controllo in loco all’anno per azienda, favorisce una migliore gestione digitale della Pac con l’intenzione di rafforzare il principio di fiducia da parte delle imprese agricole e incoraggiare gli investimenti. Viene anche rafforzata la gestione delle crisi e semplificate le procedure per le amministrazioni nazionali con maggiore flessibilità per gli Stati membri nell’adeguare i piani strategici nazionali. L’approvazione preventiva della Commissione UE sarà necessaria solo per le modifiche strategiche: questo dovrebbe avere un impatto positivo sugli agricoltori che potranno beneficiare più rapidamente delle modifiche introdotte. “E’ importante – conclude Confagricoltura – che il pacchetto semplificazione sia comunque a vantaggio di tutte le imprese, non solo dei piccoli agricoltori, in modo che l’obiettivo della maggiore competitività del settore primario europeo sia tangibile su scala globale”. Il pacchetto ora passerà al Parlamento UE e al Consiglio per l’adozione.

