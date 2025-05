Leone XIV in papamobile saluta i fedeli a San Pietro – FOTO e VIDEO

IL MONDO SALUTA IL NUOVO PAPA

CITTA’ DEL VATICANO Papa Leone XIV, prima della messa di insediamento, saluta i fedeli passando tra i settori con la papamobile. In un paio di occasioni si è anche fermato brevemente per benedire alcuni neonati. Successivamente la papamobile ha fatto il suo ingresso anche in via della Conciliazione, tra le ali di folla delle migliaia di persone che stanno affollando l’area attorno al Vaticano. Leone è arrivato fino alla fine della strada per poi tornare indietro e dirigersi verso la basilica di San Pietro. (Ansa) (Video di Don Antonio Acri)























Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato