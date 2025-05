Leone XIV: invochiamo la pace a Gaza e per la martoriata Ucraina

il richiamo del pontefice

CITTA’ DEL VATICANO «Nella gioia delle fede e della comunione non possiamo dimenticare i fratelli e le sorelle che soffrono a causa delle guerre. A Gaza i bambini, le famiglie, gli anziani sopravvissuti sono ridotti alla fame. Nel Myanmar nuove ostilità hanno spezzato giovani vite innocenti. La martoriata Ucraina attende finalmente negoziati per una pace giusta e duratura». Lo ha detto Papa Leone XIV al termine della messa di insediamento celebrata oggi in piazza San Pietro. «Mentre affidiamo a Maria il servizio del Vescovo di Roma pastore della Chiesa universale – ha aggiunto Papa Leone XIV – imploriamo dalla sua intercessione il dono della pace, il sostegno e il conforto per chi soffre, la grazia per tutti noi di essere testimoni del Signore risorto».

