Elezioni Rsu Enti Locali della provincia di Vibo: risultati positivi per Csa-Cisal

il commento

VIBO VALENTIA I risultati delle elezioni RSU negli Enti Locali della provincia di Vibo Valentia confermano la presenza consolidata di CSA-CISAL e segnano nuovi ingressi in realtà strategiche del territorio. È quanto emerso dalla riunione che ha visto presenti tutti gli eletti RSU CSA-CISAL, insieme al segretario provinciale CISAL Vitaliano Papillo e alla segretaria provinciale CSA-CISAL Rosa Marina Cavallaro. Questo successo elettorale riflette la fiducia crescente che i lavoratori ripongono nella federazione e nel suo modello sindacale, basato sulla vicinanza alle persone e sulla concretezza delle azioni. «La valorizzazione del personale rimane il fulcro della nostra azione sindacale», hanno dichiarato Papillo e Cavallaro durante l’incontro. «Siamo convinti che solo attraverso l’investimento sul capitale umano si possano garantire servizi di qualità ai cittadini». In coerenza con questa visione, i due responsabili hanno ribadito l’impegno di CSA-CISAL in una strategia integrata che coniuga tutela dei diritti dei lavoratori e miglioramento dell’efficienza dei servizi pubblici. Questo approccio si concretizza attraverso una contrattazione responsabile e la promozione costante della formazione e dello sviluppo professionale del personale.

Elemento caratterizzante dell’azione della federazione è il dialogo costruttivo con le amministrazioni, finalizzato a individuare soluzioni condivise alle problematiche del settore pubblico locale. Il consolidamento e l’ampliamento della rappresentanza sindacale negli Enti Locali costituiscono quindi una risorsa strategica per intensificare questo impegno quotidiano a favore della dignità del lavoro pubblico. «I risultati ottenuti rafforzano la nostra posizione e la determinazione nel continuare l’azione sindacale, sempre orientata alla tutela dei lavoratori e al miglioramento continuo dei servizi offerti alla cittadinanza», hanno concluso Papillo e Cavallaro. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a tutti i candidati e ai dipendenti che, con il loro voto e il loro impegno, hanno reso possibile questo importante risultato per il territorio vibonese.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato