Lo Moro: «Noi facciamo tutto alla luce del sole, mentre la ‘ndrangheta e la massoneria si muovono nell’ombra»

LAMEZIA TERME La platea è quella particolarmente sensibile ad un certo tipo di messaggi e la candidata di centrosinistra Doris Lo Moro, affianco al leader dei Cinquestelle Giuseppe Conte arrivato a Lamezia in suo sostegno, non si sottrare. A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale alza i toni e punta dritta sulla coalizione di centrodestra. «E’ arrivato Salvini ed ha fatto l’elenco dei finanziamenti a disposizione. Una politica che fa appello ai cittadini per il voto con un elenco di opere da fare e finanziamenti. Questa non è la politica che noi vogliamo fare, ovviamente ce la metteremo tutta per spendere i finanziamenti a disposizione». Ragionamento che serve alla Lo Moro per precisare «parto da qui per dire che noi abbiamo bisogno di una politica fatta si di concretezza ma soprattutto di visione, dobbiamo sapere cosa vogliamo fare ed una cosa che assolutamente non vogliamo è che i fondi di cui si parla vengano spesi da comitati d’affari. Noi discutiamo in piazza con i cittadini, con i sindacati, con i portatori di interessi puliti, e noi continueremo anche dopo a parlare dei fondi pubblici all’aperto, con i cittadini che devono sapere esattamente come li spendiamo».

Poi l’inciso, duro, sulle polemiche in ordine ai ruoli istituzionali ricoperti in passato ed all’assenza di impegno per Lamezia Terme «qualcuno diceva ma la Lo Moro che ha fatto da parlamentare per Lamezia Terme, una cosa voglio dirla qua, non ho fatto il faccendiere. Ho portato avanti il mandato politico con onestà e responsabilità secondo i principi della Costituzione guardando a tutto il territorio nazionale, con un occhio attento alla Calabria ed al Meridione. Mi sono occupata di giustizia e affari costituzionali, non ho partecipato a comitati d’affari, ne ho dirottato finanziamenti ad amici e parenti e soprattutto non ho fatto il faccendiere». La candidata di centrosinistra mette in guardia poi da quelli che ritiene essere i pericoli per la città. «Noi siamo tutti tranquilli perché ci capita di fare sempre discorsi seri rispondendo a cittadini attenti che vogliono risposte concrete e finisce che diventiamo cosi seri da trascurare quali sono i pericoli. Il pericolo in questa città tre volte sciolta per mafia è che ci sia sottotraccia un percorso che noi non vediamo e non sentiamo, che vuole la città ancora legata agli affari, alla ndrangheta, alla massoneria, alle associazioni deviate, e chiamiamoli con il loro nome».

Nelle considerazioni di Doris Lo Moro anche la valutazione sulle liste di centrodestra «sapete chi c’è nelle liste? Il sindaco uscente non fa parte della competizione per una serie di ragioni che lasciamo fuori da questo discorso perchè non è utile, ma nelle liste ci sono esattamente i consiglieri comunali che hanno portato allo sfascio questa città, che hanno mollato il loro capogruppo, il loro leader politico, quello che fino al giorno prima era il demiurgo di questa città, lo hanno mollato ed hanno un altro padrone. Che non è il candidato a sindaco ma i suggeritori, e cioè i faccendieri che chiedono cosa ha fatto la Lo Moro per la città». Poi l’attacco a testa bassa contro il coordinatore regionale di Noi Moderati. «Io non assomiglio a Pino Galati, in nessuna maniera».

Infine l’appello rivolto direttamente ai cittadini, «c’è una cosa che chiederei in questa città e la pretenderei al posto dei cittadini, ed è l’onorabilità. E questa non te la da nessun certificato penale, e rispondo a chi mi chiede cosa ho fatto fuori e dentro la città, da deputato, da sindaco, da assessore alla sanità sono rimasta fedele ai principi saldi che sono quelli della trasparenza, della legalità, della lotta contro ogni forma di criminalità, della lotta contro i comitati d’affari e della vicinanza ai bisogni dei cittadini. Questo ho fatto». (redazione@corrierecal.it)

