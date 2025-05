‘Ndrangheta nel nord-ovest, al via il processo Echidna

l’udienza

TORINO È cominciato oggi in tribunale a Ivrea il processo nato dall’operazione Echidna sulla presenza della ‘ndrangheta del nord-ovest. Fra i nove imputati figura Roberto Fantini, imprenditore del settore delle costruzioni stradali chiamato a rispondere di concorso esterno in associazione mafiosa. Una delle tesi della Dda del Piemonte è che una famiglia residente a Brandizzo (Torino) legata alla criminalità organizzata sia riuscita a ottenere dei lavori all’epoca in cui Fantini era top manager di Sitalfa, la società che si occupa della manutenzione dell’autostrada Torino – Bardonecchia. L’avvocato Giulio Calosso, che parte civile per il Comune di Brandizzo, ha chiesto e ottenuto la citazione di Sitalfa come responsabile civile.

