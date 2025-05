Si tuffa nel torrente per salvare il cane, muore 63enne

la tragedia

UDINE Un 63enne residente a Tavagnacco (Udine) è morto nel tentativo di salvare il suo cane finito nel torrente Cormor nel Comune di Carlino. Inutili i tentativi dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario, allertati da alcuni passanti, per salvare l’uomo che travolto dalla corrente che non gli ha lasciato scampo. I pompieri sono invece riusciti a recuperare vivo l’animale. Sul posto hanno operato i Vigili del fuoco dei comandi di Udine, Venezia Gorizia e Trieste con il supporto dell’elicottero e di due sommozzatori. Mobilitate anche le squadre dei distaccamenti di Cervignano, Latisana e Lignano. Le operazioni sono state complicate dalla notevole portata del torrente, particolarmente ingrossato dalle recenti piogge che hanno reso l’acqua torbida e con una visibilità pari a zero. Sul posto anche i Carabinieri.

