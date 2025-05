Vandalizzato il “Giardino degli Dei” a Capo Vaticano, autori ripresi dalle telecamere – FOTO

vandali in azione

VIBO VALENTIA È stato vandalizzato questa notte il “Giardino degli Dei” a Capo Vaticano, uno dei posti più belli e conosciuti di tutta la Calabria. Il giardino, gestito dall’azienda Acqua degli Dei, si trova all’interno del Belvedere dei Cannoni ed attira ogni giorno decine di turisti e residenti attratti dal grande valore paesaggistico e ambientale. Stanotte un vero e proprio raid di alcuni ragazzi, al momento ignoti, che hanno divelto i paletti in legno e i cartelli informativi, lanciandoli dalle falesie. L’azione vandalica è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza intorno all’1:50 di notte, riprendendo anche i volti del gruppo di giovani mentre vandalizzava il giardino. Le immagini sono ora al vaglio delle forze dell’ordine per identificare i responsabili.







L’area è gestita dall’azienda Acqua degli Dei, che circa un anno fa ha riqualificato la zona creando un giardino con nuove piante: «In questo contesto appare doveroso rivolgere un appello accorato ai genitori e ai familiari: è fondamentale educare i più giovani al rispetto dei luoghi pubblici, della natura e del lavoro altrui» hanno detto i gestori. «Chi si rende protagonista di simili atti non solo danneggia il bene comune, ma si espone anche a conseguenze legali concrete. Il messaggio è dunque chiaro: i responsabili sono stati ripresi e sono in corso indagini. Ci auguriamo che episodi simili non si ripetano più e che questo serva da monito per tutti».

