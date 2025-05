Elezioni a Cetraro, Aieta è il nuovo sindaco

amministrative 2025

CETRARO Sarà Giuseppe Aieta il nuovo sindaco di Cetraro. Il margine ormai incolmabile sugli avversari, lo danno ufficialmente primo cittadino della cittadina tirrenica. I dati ufficiali lo danno al 65,63% con 1.705 voti contro il 34,37% e 893 voti di Giovanni Del Trono.

La vittoria di Aieta – già sindaco di Cetraro ed ex consigliere regionale – è stata una vittoria netta: la sua lista, “Insieme per Cetraro”, ha superato nettamente “Cetraro nel Cuore”. Ora l’attenzione si sposta sulla composizione del consiglio comunale, che sarà definita una volta completato lo spoglio. Intanto, Aieta si prepara a guidare nuovamente la città, forte di un ampio sostegno trasversale che include partiti come Azione, PSI, Italia Viva e movimenti civici. Cetraro vince con il 65%.

(In aggiornamento)

