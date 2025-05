Vibo, il Teatro resta ancora chiuso. «Aspettiamo i fondi della Regione»

La lunga attesa

VIBO VALENTIA Ancora nessuna apertura all’orizzonte per il teatro di Vibo Valentia. Chiuso dopo l’’unico spettacolo andato in scena il 14 febbraio dello scorso anno, ci vorrà ancora un po’ di tempo per vederlo aperto. Non sono stati ancora risolti, infatti, i problemi sopraggiunti nei mesi scorsi e denunciato più volte dall’amministrazione Romeo. Si attendono le autorizzazioni dei Vigili del fuoco, ma per ottenerle va ripassata la vernice ignifuga: «Abbiamo ricevuto 500 mila euro di finanziamento per dalla Regione Calabria, ma stiamo aspettando che ci vengano assegnati» ha spiegato l’assessore alla cultura di Vibo Stefano Soriano. «La Regione deve provvedere a fare una delibera di Giunta con una variazione di bilancio per assegnare i fondi ai teatri dei capoluoghi. Dopo, gli uffici preposti li trasferiranno a Vibo. Noi abbiamo già predisposto tutto, manca questa vernice ignifuga, oltre ad arredi e infrastrutture che con questo finanziamento si potranno acquistare». Sulle tempistiche Soriano non si sbilancia: «Speriamo che la prossima stagione sia quella definitiva, noi stiamo aspettando solo la delibera della Regione».