Arcea, Giovinazzo confermato commissario straordinario dalla Giunta

le designazioni

CATANZARO Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Gianluca Gallo, Giacomo Giovinazzo la Giunta regionale guidata dal presidente Roberto Occhiuto ha riconfermato commissario straordinario dell’Agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea). Su indicazione dell’assessore all’Organizzazione e Risorse umane, Filippo Pietropaolo, Giuseppina Antonella Sette è stata nominata dirigente del settore Legalità, Sicurezza e Beni confiscati e Roberto Luigi Ruffolo dirigente del settore infrastrutture e di trasporto-Sistemi aeroportuali complessi. Con un altro provvedimento dell’assessore Pietropaolo è stato, infine, approvato l’Atto di indirizzo alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione integrativa decentrata del personale appartenente al comparto e all’area della dirigenza – anno 2025.

