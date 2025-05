Congresso Pd Cosenza, scadenze posticipate per la due giorni di referendum e ballottaggio

l’attività dei partiti

COSENZA La Commissione regionale per il Congresso del Partito democratico, riunitasi ieri in modalità telematica, ha deliberato che le riunioni di circolo per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali e dei Segretari e dei Direttivi di Circolo sono posticipate di una settimana, pertanto si svolgeranno il 27, 28 e 29 giugno 2025. Le candidature alla segreteria provinciale e le relative linee politico-programmatiche devono essere depositate, con le necessarie sottoscrizioni, presso la Commissione provinciale entro le ore 12.00 del 13 giugno 2025. Le liste dei candidati alle Assemblee provinciali devono essere depositate presso la Commissione provinciale territorialmente competente entro le ore 12.00 del 20 giugno 2025.

La decisione è legata al fatto che l’8 e il 9 giugno prossimi si svolgeranno i Referendum e il ballottaggio per l’elezione del Sindaco a Lamezia Terme, «importanti appuntamenti» che – fanno sapere i dem calabresi – «si sovrappongono con le scadenze stabilite per l’elezione dei Segretari e delle Assemblee provinciali».

Intanto la Commissione provinciale congressuale, sempre nella giornata di ieri, si è riunita e ha eletto Salvatore Giorno (nella foto) presidente.

