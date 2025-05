«Io modello per il centrosinistra? Prematuro»

il personaggio

ROMA Parlare della vittoria di Silvia Salis come di un modello per il centrosinistra “mi pare un esercizio teorico perlomeno astratto e prematuro. Ho appena vinto una elezione per mettermi al servizio della mia città. Ogni altro ragionamento è fuori dal mio orizzonte”. Lo dice la neosindaca di Genova, intervistata dal Corriere della Sera. “Ho davanti un mandato di cinque anni. E se il lavoro andrà bene potranno diventare anche di più. Dopodiché, capisco che per chi è all’opposizione una vittoria in una città governata dalla destra da otto anni è un bel segnale che dà fiducia”, afferma Salis. Per trovare un’unità nelle opposizioni, secondo la sindaca di Genova, “lo sforzo più grande lo deve fare il Pd. Deve saper interagire sia con la sinistra sia con il centro. Una sorta di collante. Elly Schlein ha questa visione”. Su Meloni “Credo sia molto capace – afferma Salis – Ha posizioni che non condivido e non la voterei mai. Fa una fatica incredibile al governo perché non ha una classe dirigente adeguata e credibile. Penso anche che la sinistra ha ‘regalato’ alla destra la prima donna premier…”.

