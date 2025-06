Ingresso gratuito: 480 mila visitatori nei musei statali, bene la Calabria

i dati

È stato un vero e proprio successo di pubblico quello registrato in occasione della #domenicalmuseo e dell’apertura gratuita del 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica. Le due giornate di accesso libero ai musei e ai luoghi della cultura statali hanno attirato circa 480.000 visitatori in tutta Italia, confermando la forza dell’iniziativa promossa dal Ministero della Cultura.

I grandi protagonisti: Pompei, Pantheon e Reggia di Caserta in testa

Come sempre, i numeri più alti si sono registrati nei siti di fama internazionale. In cima alla classifica c’è Pompei, con 35.040 ingressi in due giorni, seguita dal Pantheon di Roma (31.838) e dalla Reggia di Caserta (24.825). Seguono a ruota il Colosseo (23.134) e il Foro Romano e Palatino (16.365), a testimonianza del continuo interesse per i simboli archeologici del Paese.

Numeri significativi anche per le Gallerie degli Uffizi (12.714), la Galleria dell’Accademia di Firenze (13.391) e i Musei Reali di Torino (14.812).

Reggio Calabria tra i protagonisti del Sud

Tra le realtà meridionali, spicca con forza il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, che ha fatto registrare 3.604 ingressi, distribuiti tra i 2.365 di domenica 1° giugno e i 1.239 del giorno successivo. Il museo, celebre per ospitare i magnifici Bronzi di Riace, conferma il suo ruolo centrale nella valorizzazione della Magna Grecia e si consolida come uno dei principali poli museali del Sud.

Il dato è particolarmente significativo se paragonato ad altri importanti musei italiani e dimostra quanto la valorizzazione del patrimonio archeologico possa diventare un volano culturale e turistico anche al di fuori dei circuiti tradizionali.

Anche Crotone e Sibari rispondono presente

Un altro segnale incoraggiante arriva dai Parchi archeologici di Crotone e Sibari – Le castella – Isola Capo Rizzuto, con 1.944 visitatori totali (964 il 1° giugno e 980 il 2), numeri molto interessanti per due aree archeologiche che da anni stanno lavorando per rafforzare la propria visibilità e accessibilità. Si tratta di due centri fondamentali per la comprensione della storia della Magna Grecia e dell’Italia meridionale antica.

Il Sud cresce: Paestum, Napoli, Bari e oltre

Oltre a Reggio Calabria, Crotone e Sibari, altri poli meridionali hanno registrato ottime performance: Paestum e Velia (8.417 visitatori), il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (7.468), Castel Sant’Elmo (10.729) e il Castello Svevo di Bari (4.016) testimoniano un risveglio d’interesse culturale per il Sud Italia.

Dai grandi musei del Nord come la Pinacoteca di Brera (3.729), alle eccellenze del Centro come Villa d’Este a Tivoli (13.785), fino ai tesori del Sud, la risposta del pubblico è stata trasversale e appassionata. Il successo della #domenicalmuseo e dell’apertura del 2 giugno conferma quanto l’accesso gratuito, anche solo per due giornate, sia capace di trasformarsi in un forte incentivo alla fruizione culturale.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato