Roland Garros, Sinner travolge Rublev

il torneo francese

PARIGI Jannik Sinner ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Il numero uno del mondo batte in tre set il russo Andrey Rublev: 6-1 6-3 6-4, in due ore di gioco, il punteggio in favore del semifinalista della passata edizione, che affronterà ai quarti Alexander Bublik. Il kazako ha eliminato a sorpresa la testa di serie numero 5 Jack Draper. Sinner affronterà Bublik per la quinta volta in carriera: 3-1 per l’altoatesino gli scontri diretti, ma il kazako ha vinto l’ultimo precedente (Atp 500 Halle 2023). I due si sfideranno per la prima volta sulla terra.

«Sono molto felice per questa vittoria e di aver chiuso in tre set. Io e Rublev ci conosciamo benissimo», le parole, nell’intervista in campo, dell’azzurro, che centra il sesto quarto di finale consecutivo in uno Slam (striscia aperta dagli Australian Open 2024). È anche la 18esima vittoria consecutiva negli Slam (Us Open 2024, Australian Open 2024, Roland Garros 2025) e il 16esimo successo su 17 uscite stagionali. La nuova posizione in risposta sembra funzionare: «Abbiamo cambiato prima del torneo. Avevo la sensazione di non trovare il ritmo giusto sulla prima di servizio. Ora riesco a giocare meglio la risposta bloccata. Cerchiamo sempre di migliorare qualcosa», spiega Sinner, che mercoledì affronterà Alexander Bublik per la quinta volta in carriera.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato