Successo per la nona edizione di “Bimbimbici” a San Costantino Calabro

VIBO VALENTIA Si è svolta ieri a San Costantino Calabro la nona edizione della manifestazione nazionale “Bimbimbici“, ideata dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (Fiab) e ottimamente organizzata dall’Associazione Bicinsieme Paesaggi in Movimento San Costantino Calabro, guidata da Raffaele Mancuso, e patrocinata dalle amministrazioni comunali di San Costantino Calabro e Jonadi. Una manifestazione che di anno in anno si arricchisce sempre più e che vede la partecipazione di tanti bambini provenienti da ogni parte della provincia vibonese. Una splendida giornata estiva ha fatto da sfondo alla manifestazione, con i bambini che in sella alle proprie biciclette si sono divertiti, scortati dalla Polizia Stradale, in un percorso naturalistico da San Costantino a Jonadi. Un divertimento esteso anche ai genitori che hanno pedalato insieme ai propri bimbi. L’iniziativa si ripete ogni anno ed è rivolta principalmente a bambini e ragazzi, ma aperta a tutti i cittadini che vogliono cogliere un’opportunità per pedalare insieme in sicurezza ribadendo l’importanza di un corretto stile di vita. Soddisfatti gli organizzatori per aver regalato nella nona edizione una speciale giornata di sana aggregazione sociale a tutti i bambini. Ormai da anni l’associazione Bicinsieme opera a San Costantino con il sano intento di promuovere e coordinare attività ludico-ricreative, sociali, educative, culturali e sportive, per un corretto utilizzo del tempo libero.





