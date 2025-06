Caporalato, la Gdf scopre un lavoratore in nero e due irregolari

i controlli

ROMA Nove società controllate, un lavoratore “in nero” e due lavoratori irregolari. Questo è il bilancio dei controlli effettuati nel territorio della Marsica (Luco dei Marsi, Celano e San Benedetto nei Marsi) dal personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Aquila e della Compagnia della Guardia di Finanza di Avezzano, unitamente ai mediatori culturali accreditati presso l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Numerose sono state le sanzioni elevate nei confronti di alcuni imprenditori agricoli per violazioni in materia lavoristica, oltre che per violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.