Finto medico del Papa curava l’autismo con farmaci vietati: arrestato

il caso

ROMA La Polizia Postale di Roma, a seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 63 anni, di nazionalità argentina, accusato di esercizio abusivo della professione medica e truffa aggravata. L’uomo, senza qualsiasi abilitazione professionale in Italia, si spacciava per luminare esperto in terapie neurologiche innovative, proponendo non meglio specificati “trapianti di cellule staminali” a famiglie in difficoltà. L’indagine è partita dalla denuncia di una coppia di genitori, il cui figlio quindicenne è affetto da una grave forma di autismo. Attirati da un curriculum online che presentava l’indagato come il medico personale di San Giovanni Paolo II e di 34 cardinali, circostanza smentita dalle indagini, i genitori avevano affidato il ragazzo alle sue cure. Il trattamento, durato due anni e costato 30.000 euro in contanti, consisteva in somministrazioni di sostanze vietate, maleodoranti e spesso scadute, promosse come rimedi miracolosi per migliorare comportamento e linguaggio. Nel corso delle perquisizioni, la Polizia Postale, e la Scientifica della questura di Roma, ha sequestrato 400 cartelle cliniche di pazienti, numerosi campioni biologici, oltre a medicinali scaduti e non autorizzati. Le analisi condotte dall’Istituto Superiore di Sanità hanno confermato la pericolosità delle sostanze utilizzate, prive di qualunque riconoscimento farmaceutico. Il giudice per le indagini preliminari ha inoltre disposto il sequestro preventivo dei siti web attraverso cui il finto medico pubblicizzava la propria attività e commercializzava prodotti “terapeutici”, ordinando l’oscuramento delle pagine e la disabilitazione dei domini da parte degli Isp. Le indagini proseguono per identificare tutte le potenziali vittime.

