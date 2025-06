“Educare alla prevenzione dei tumori”: un protocollo d’intesa di buona sanità

“curare è prendersi cura”

PIZZO “Buone pratiche” in sanità. All’evento “Curare è prendersi cura” organizzato dal gruppo editoriale del Corriere della Calabria a Pizzo la concretezza si fa strada con la firma di un protocollo d’intesa – dal titolo “Educare alla prevenzione dei tumori” – che vuole essere la testimonianza della necessità di fare rete tra tutte le componenti del pianeta sanitario regionale. A siglarlo sono stati Anna Maria Stanganelli, Garante della Salute della Regione Calabria, e Ramon Palou De Comasema, generale manager di Merck, azienda leader su scala internazionale nel campo della farmaceutica e dei servizi sanitari. «Con questo protocollo – ha detto Stanganelli – vogliamo chiamare a raccolta istituzioni, medici e tutti gli attori affinché si lanci il messaggio per cui il diritto alla salute non deve avere colori politici. Ringrazio il Corriere della Calabria e il direttore Paola Militano per la sensibilità al tema e per aver portato alla luce la testimonianza di pazienti oncologici e di medici in prima linea autentiche eccellenze: con il protocollo d’ intesa infatti vogliamo lanciare anche un altro messaggio, quello per il quale c’è una sanità calabrese che funziona e che la rete vince sempre». Secondo la Stanganelli è «fondamentale parlare di prevenzione, e questo protocollo di intesa serve a condividere importanti iniziative con Merck, perché il protocollo ha l’obiettivo di formare i giovani medici e promuovere la buona sanità, promuovere e sostenere la prevenzione coinvolgendo tutto il sistema salute, avviare campagne di informazione e sensibilizzazione anche nelle scuole. Questo protocollo, che si può anche chiamare “a scuola di prevenzione”, è un investimento: se investiamo sulla salute dei calabresi – ha concluso la Garante regionale della Salute – investiamo sulla società intera e sulla Calabria». Concetti sottolineati anche da De Comasema, che ha ribadito «l’importanza della prevenzione mettendo al centro dell’impegno collettivo il paziente e i suoi bisogni». (a. c.)

