«La prevenzione è il miglior investimento per la salute» – VIDEO

PIZZO «Il paziente è al centro del nostro lavoro quotidiano: non va trattato come un portatore di malattia, ma come persona». Lo ha detto Ramon Palou De Comasema, general manager di Merck Italia, presente all’evento “Curare è prendersi cura” organizzato dal gruppo “Corriere della Calabria” a Pizzo, dove verrà firmato il protocollo d’intesa “Educare alla prevenzione dei tumori” con la Regione Calabria per promuovere la prevenzione in campo oncologico. «Trattare il paziente come persona significa innanzitutto capire di cosa ha realmente bisogno, non solo a livello fisico, ma a livello psicologico. È fondamentale anche avere cura delle persone che sono insieme al paziente, dei caregiver. Questo è un impegno così grande che l’azienda Merkel non può farlo da sola, per questo firmare questo protocollo insieme alla Regione Calabria è un’opportunità. Significa unire gli sforzi del privato e delle istituzioni pubbliche per mettere al centro di tutto il benessere del paziente».

«Il migliore investimento è la prevenzione»

«Il maggior investimento che un paese può fare per i cittadini è la salute e il migliore investimento che si può fare per la salute è la prevenzione. Deve essere questo l’obiettivo di tutti noi». Innovazione sanitaria, continua il general manager di Merck, «non significa solo sviluppare nuovi trattamenti per la cura della malattia oncologica, ma come incrementare la consapevolezza sulla malattia. Di come possiamo sfruttare le nuove potenzialità dell’intelligenza artificiale, di incrementare la diagnostica digitale e migliorare quella precoce». Un esempio, spiega, è la collaborazione appena conclusa con il Giro d’Italia: «Abbiamo viaggiato per 18 giorni, i nostri collaboratori hanno cercato di diffondere in tutti i paesi questa consapevolezza. L’iniziativa di oggi è bellissima e dimostra che la Calabria ha la volontà di portare un migliore sanità ai suoi cittadini, ma la prevenzione è fondamentale quanto i nuovi trattamenti». (redazione@corrierecal.it)

