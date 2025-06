Noi Moderati, Pino Galati nominato coordinatore regionale

primo congresso regionale

LAMEZIA TERME «Una grande partecipazione e un dibattito politico vivace e aperto sui temi dell’economia, dello sviluppo sociale e del territorio. Questo lo scenario che ha fatto da sfondo al primo congresso regionale di Noi Moderati in Calabria tenutosi a Lamezia Terme e che ha visto la partecipazione, tra gli altri, del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che ha portato il suo saluto. Con Pino Galati, uomo politico di grande esperienza e sensibilità, il partito non potrà che consolidare e rafforzare il suo apporto al centrodestra, con un contributo politico e amministrativo che ci viene riconosciuto al governo nazionale e in tutti gli enti locali dove abbiamo responsabilità di governo». Cosi Saverio Romano coordinatore politico nazionale di Noi Moderati, intervenuto al congresso. «Ringrazio quanti hanno voluto affidarmi questo importante incarico politico che spero di declinare nel segno della partecipazione piena e del coinvolgimento del territorio – ha commentato Pino Galati – nella consapevolezza del ruolo forte di un partito di centro come il nostro nel governo Meloni e della delicata fase politica ed economica che richiederà decisioni strategiche che ci impegneranno nel futuro. Lo faremo con l’equilibrio e il buon senso che ci sono sempre stati riconosciuti. A tutti coloro che hanno partecipato al primo congresso regionale di Noi Moderati in Calabria il mio più sincero grazie».

