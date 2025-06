In Italia previsti almeno 7 giorni di caldo africano

il meteo

ROMA Il Sahara viene a trovarci: nei prossimi giorni registreremo un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano, le temperature saranno in forte aumento e, in particolare, tantissima sabbia del deserto tingerà di ocra i nostri cieli.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma un lungo periodo di caldo africano sull’Italia con un primo picco domenica e una seconda fase ancora più rovente da mercoledì 11 a domenica 15.

Quest’anno il mese di giugno è partito in quarta, a tutta velocità con temperature anche di 6-8°C oltre la media.

Nelle prossime ore non mancheranno addensamenti al Nord, specie su Alpi e Prealpi, con qualche breve acquazzone pomeridiano, domenica avremo una situazione simile con un parziale peggioramento sul Triveneto orientale dal pomeriggio (qualche rovescio anche sulle pianure del Friuli): tutto sommato, però, il tempo sarà soleggiato quasi ovunque salvo locali nubi basse, a tratti, in Liguria.

Il primo picco di questo giugno sahariano sarà toccato domenica con 40°C in Sicilia e Puglia, poi tra lunedì e martedì avremo un leggero momento di refrigerio; ma attenzione, se nel weekend le temperature saranno di 6-8°C oltre la media, le mappe meteo indicano un ‘preoccupantissimo’ valore di +12+14°C per la prossima settimana. Non in Italia però!

Esattamente tra Marocco, Spagna, Francia ed Inghilterra l’anomalia di caldo toccherà i +14°C: significa avere temperature di 14°C più calde della media del periodo; in altre parole, se a Parigi è normale avere 23°C a giugno, ecco che non saranno da escludere picchi di 37°C!

Questa anomalia investirà anche l’Italia con uno scarto di +8/+9°C sulle medie e, da mercoledì 11 a domenica 15, si prevedono massime ben oltre i 37°C anche al Centro e ancora 40°C al Sud; anche al Nord raggiungeremo i 35°C con condizioni di afa diffuse. (Ansa)

