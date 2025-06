«Chi sporca il mare è nemico della Calabria». Occhiuto annuncia controlli a tappeto

inquinamento

«Chi sporca il mare è nemico della Calabria». Così il presidente della Regione Roberto Occhiuto sui social, annunciando sopralluoghi a sorpresa contro chi inquina le coste calabresi. La Cittadella da tempo ha dichiarato guerra alla maladepurazione, investendo su controlli assidui tramite droni e nuovi strumenti. «Investiamo, controlliamo, denunciamo» ha scritto Occhiuto nelle storie social in cui si vede recarsi anche su una struttura sequestrata per scarichi abusivi a mare. Controlli a tappeto sui depuratori, sopralluoghi a sorpresa e report settimanali per fermare la piaga dell’inquinamento.

