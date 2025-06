Referendum, affluenza delle 19 al 16%. Calabria ultima con il 10%

i dati

E’ del 16,16% l’affluenza alle urne registrata alle 19 per i cinque referendum. E’ quanto emerge dai dati, pubblicati sul sito Eligendo, relativi alla quasi totalità delle 61.591 sezioni. In Calabria l’affluenza è del 10,11%, la più bassa tra le regioni. Alle ore 19, la partecipazione è stata del 10,11% contro una media nazionale non ancora definitiva del 16%. A livello provinciale, Catanzaro è quella che registra il maggior numero di votanti con il 12,62%, seguita da Cosenza con l’11,08, Reggio Calabria (8,39), Vibo valentia (8,13) e ultima Crotone con il 7,91%.

