Caos playout di serie B: il Tfn accoglie il ricorso della Salernitana

il provvedimento

Il Tribunale Federale Nazionale ha accolto la richiesta cautelare presentata dalla Salernitana per sospendere i playout di serie B. Il ricorso sarà discusso d’urgenza venerdì 13 giugno.

La società del presidente Iervolino ha deciso di agire anche sul piano federale, oltre ad aver già presentato ricorso al Coni, da cui si attende una decisione proprio oggi, 10 giugno. La Salernitana aveva anche chiesto la B a 21 squadre.

Nel frattempo, con il ritiro del Brescia dall’appello, si attendeva l’ufficialità da parte della Lega B delle squadre chiamate a disputare lo spareggio salvezza, con Sampdoria e Salernitana principali indiziate. Le gare restano previste per il 15 e 20 giugno, ma lo slittamento tra il 18 e il 24 giugno è un’ipotesi concreta, in attesa degli sviluppi.

La Salernitana ha anche impugnato il comunicato del rinvio della gara con il Frosinone, emesso a sole 24 ore dalla partita, in un contesto reso ancora più complesso dalla penalizzazione e dall’esclusione del Brescia.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato