Cicloturismo, la Calabria incanta BAM! 2025 con oltre 7mila visitatori

Il raduno europeo

LAMEZIA TERME Dopo il successo della prima edizione del BAM! On the Road Calabria Edition, che a fine maggio ha visto oltre 150 partecipanti pedalare lungo 400 km tra Jonio e Tirreno lungo la Ciclovia dei Parchi, la Calabria, dal 6 all’8 giugno, è stata protagonista, a Villa Contarini, nel Padovano, del BAM!, il più grande raduno europeo dedicato al viaggio in bicicletta.

«Calabria eccellenza del cicloturismo e del turismo sostenibile»

Nel momento centrale di tutta la rassegna – la sera di sabato 7 giugno – è stato proiettato il documentario realizzato dal collettivo Enough Cycling, protagonista dell’avventura calabrese, accompagnato da un talk dedicato all’esperienza, promossa in sinergia tra il tour operator calabrese Sognare Insieme Viaggi e lo stesso BAM!, col supporto della Ciclovia e della Regione Calabria. La presenza al BAM! ha rappresentato una vetrina d’eccezione per la Calabria come destinazione cicloturistica, come testimonia la grande affluenza allo stand da parte di appassionati e curiosi, attratti anche dalle degustazioni di vino, ‘nduja e olio biologico arrivati direttamente dalla Calabria. Già in cantiere l’edizione 2026, all’insegna dell’eccellenza per il settore outdoor, bikepacking e adventure. «Questo evento – ha affermato l’assessore regionale al Turismo e all’Ambiente, Giovanni Calabrese – rappresenta un’importante occasione di promozione e di crescita per la nostra terra, che si conferma sempre più come meta sostenibile, ricca di paesaggi unici, tradizioni autentiche e prodotti di qualità. La sinergia tra enti, stakeholder e operatori locali ha reso possibile questo evento e siamo pronti per l’edizione 2026 perché l’interesse suscitato da ciclisti, appassionati e curiosi testimoniano quanto la Regione guidata dal nostro presidente Roberto Occhiuto stia puntando sul settore del cicloturismo e dell’outdoor, facendo divenire la Calabria destinazione di eccellenza. Ringrazio – ha concluso l’assessore – tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questa esperienza e confermo il nostro impegno nel promuovere la Calabria come destinazione di eccellenza nel cicloturismo e nel turismo sostenibile. La nostra regione ha scoperto una bellezza inaspettata, da vedere, toccare, sentire e raccontare, e sono certo che questa avventura continuerà a portare grandi risultati».

BAM! versione calabrese

BAM! on the Road Calabria Edition rappresenta un esempio ben riuscito di sinergia tra enti e stakeholder del territorio: è infatti promosso da Sognare Insieme Viaggi e sviluppato con BAM! e Enough Cycling, col supporto tecnico della Ciclovia dei Parchi della Calabria e di Regione Calabria – Dipartimento Turismo e Ambiente e Dipartimento Agricoltura, e di Calabria Straordinaria, e il patrocinio Arsac e dei vari parchi regionali: Parco Nazionale del Pollino, Parco Nazionale della Sila, Parco Naturale Regionale delle Serre, Parco Nazionale dell’Aspromonte e Parchi Marini della Calabria. L’evento rientra nell’ambito del progetto “Le Montagne del Sole”, finanziato dal ministero del Turismo a valere sul Bando Montagna, con capofila il GAL Serre Calabresi e partner Sognare Insieme, Trekking Stilaro Experience, Guide delle Serre, SharryLand, Riviera e Borghi degli Angeli e Associazione Italiana Sommelier.

