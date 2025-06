Lamezia Terme dopo il ballottaggio: ecco il prossimo Consiglio comunale – NOMI

l’aula “luisi”

LAMEZIA TERME Per la maggioranza di centrodestra a sostegno del neo sindaco Mario Murone 15 seggi, 6 per la coalizione di centrosinistra che sosteneva Doris Lo Moro e 3 per la coalizione del candidato sindaco indipendente Gianpaolo Bevilacqua. Al termine del ballottaggio che ha decretato il trionfo di Murone, si delinea anche la composizione del futuro Consiglio comunale di Lamezia Terme. Con la vittoria di Murone vanno in Consiglio comunale tre consiglieri comunali di Fratelli d’Italia (Alessandro Saullo, Antonio Lorena, Peppino Zaffina), tre di Noi Moderati (Matteo Folino, Michele Rosato e Annalisa Spinelli), tre di Forza Italia (Carolina Caruso, Maria Grandinetti e Tranquillo Paradiso), tre della Lega (Massimo Cristiano, Antonio Mastroianni, Antonietta D’Amico), due di Lamezia Domani (Mimmo Gianturco e Francesco Caruso) e uno di Calabria Azzurra (Giancarlo Nicotera). Per il centrosinistra sei seggi compresa la Moro: tre al Pd (Lidia Vescio, Fabrizio Muraca, Gennarino Masi), uno a “Vivere bene” (Bernadette Serratore) e uno ad Azione (Annita Vitale). Tre poi i seggi alla coalizione che ha candidato sindaco Gianpaolo Bevilacqua (da ricomprendere nel novero, lo affiancheranno Marialucia Raso e Oscar Branca). Undici nel complesso i consiglieri comunali uscenti rieletti in questa tornata, e nove le donne che siederanno nell’aula Luisi. (a. c.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato