Lamezia, il primo dossier per Murone e il centrodestra: una Giunta “politica”

il dopo voto

LAMEZIA TERME Tutto è ancora molto prematuro, anche per ragioni di opportunità e bon ton istituzionale e anche perché ci sono passaggi per così dire tecnici e burocratici da consumare, come quello della proclamazione ufficiale, annunciata per domani, ma c’è già qualche segnale sui primi passi che a breve muoverà la consiliatura di Lamezia Terme a guida centrodestra con il nuovo sindaco Mario Murone. Uno di questi segnali del resto lo ha già lanciato lo steso Murone nel caos dei festeggiamenti alla fine del ballottaggio, quando ad alcuni cronisti ha spiegato che il messaggio sotteso alla sua vittoria è il fatto che «la città torna in mano alla politica». Un messaggio in linea con quello che arriva in queste ore anche dalle segreterie dei partiti della coalizione che ha sostenuto Murone, con riferimento alla composizione della squadra di governo: la Giunta che a giorni vedrà la luce – si fa intendere chiaramente – sarà una Giunta prettamente “politica”, e sarà il frutto delle indicazioni che al sindaco saranno fornite dalle forze del suo schieramento nelle interlocuzioni con il primo cittadino, con la “consegna” del rispetto dei rapporti di forza emersi dalle urne. Il tavolo dal quale queste indicazioni emergeranno – si fa poi intendere ancora, e questo è un dato di non poco conto – sarà poi di livello regionale, a conferma del fatto che la “partita” di Lamezia Terme ha una valenza che travalica i confini comunali. Si vedrà, ma quella della Giunta “politica” sarebbe la linea su cui Murone e la sua coalizione dovrebbero procedere. Per i dettagli della composizione della Giunta – quali nomi, quanti interni e quanti esterni, fermo restando il limite dell’equilibrio di genere che porterà nell’esecutivo un minimo di tre assessori donna sui sette complessivi più il sindaco – al momento i “bene informati” dicono che è troppo presto e che i ragionamenti sono poco più che embrionali. Toccherà aspettare qualche giorno, insomma: perché Murone e i partiti del centrodestra entreranno nel vivo del confronto solo nelle prossime ore.

Il messaggio di Murone

Nel frattempo il neo sindaco Murone ha inviato un messaggio alla città. «Con profonda gratitudine desidero ringraziare tutti i cittadini di Lamezia Terme che hanno riposto fiducia nella mia persona e nella promessa di un impegno autentico, concreto e costante per la nostra città: il sostegno che mi hanno dato è stato la forza che mi ha accompagnato in questi mesi intensi e stimolanti. Ora, sono pronto ad amministrare, ancora con maggiore determinazione, e soprattutto, con entusiasmo e passione, Lamezia Terme. Il mio impegno – scrive Murone – sarà rivolto interamente ai cittadini e al loro benessere, mettendo al centro dell’azione amministrativa tutti coloro che hanno più bisogno di ascolto e cura. Solo da una comunità che non lascia indietro nessuno può nascere una città davvero viva e davvero giusta. Un’attenzione particolare sarà rivolta allo sviluppo del commercio e dell’imprenditoria, che rappresentano il cuore pulsante della nostra economia locale. Credo fortemente che creare le condizioni per una crescita sana e sostenibile significhi costruire futuro, lavoro e dignità per tutti. Ogni passo che compirò – prosegue il neo sindaco – partirà dalle persone, piuttosto che dalle cose, e sarà nel solco del buon operato, della buona politica e, soprattutto, del buon senso: valori semplici ma fondamentali, che devono essere la bussola della vita pubblica. Un grazie sincero va a tutti coloro che, con ruolo politico, istituzionale o personale, hanno rappresentato per me un sostegno indispensabile in questa lunga e appassionante campagna elettorale. Ringrazio, inoltre, tutti i candidati delle liste che hanno supportato il nostro progetto comune: avete portato entusiasmo, idee e dedizione, contribuendo in modo decisivo a costruire una proposta forte e credibile per la nostra città. Un ringraziamento speciale va alla mia famiglia che con impegno, amore e discrezione è stata al mio fianco in ogni momento. Inizia un nuovo cammino – conclude Murone – e io sono pronto, con tutto me stesso, ad onorare la fiducia che mi è stata data.

Insieme, possiamo costruire la nostra Lamezia Terme, sempre più giusta, più viva, più nostra». (a. c.)

