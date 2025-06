India, precipita aereo: almeno 133 morti – FOTO E VIDEO

Un aereo di Air India è precipitato poco dopo il decollo dall’aeroporto Sardar Vallabhbhai Patel di Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat. Il volo era diretto a Londra Gatwick e sebbene non sia ancora stato reso noto il numero ufficiale dei passeggeri e dell’equipaggio a bordo, l’agenzia di stampa indiana Asian News International (Ani) cita una fonte della sala di controllo della polizia, secondo cui a bordo erano saliti 242 passeggeri. l bilancio dell’incidente aereo di oggi ad Ahmedabad, nello stato indiano del Gujarat, sarebbe al momento di 133 vittime, secondo quanto riportato dall’emittente News18.



Il velivolo è precipitato nella zona di Meghani, nelle vicinanze dell’aeroporto. “Il volo AI171, operato sulla tratta Ahmedabad-Londra Gatwick, è stato coinvolto in un incidente oggi, 12 giugno 2025. Stiamo attualmente verificando i dettagli e condivideremo ulteriori aggiornamenti il prima possibile”, fa sapere la compagnia in una nota. A bordo dell’aereo caduto di Air India poco dopo il decollo dall’aeroporto di Ahmedabad si trovavano 242 persone, fra cui 169 indiani, 53 britannici, un canadese e 7 portoghesi. Lo riferisce la compagnia aerea.

Air India AI171, a 787-8 Dreamliner, with around 242 passengers on board has reportedly crashed near Ahmedabad airport during take off. More details to follow. pic.twitter.com/k4HBIRHlQg