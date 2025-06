Dall’Iran 40 missili su Israele: morta una donna – VIDEO

guerra in medio oriente

Più di 40 missili balistici sono stati lanciati dall’Iran verso il territorio israeliano questa sera. Il bombardamento ha colpito l’area di Haifa e la Galilea. Secondo le prime informazioni, diversi missili non sono stati intercettati e hanno colpito. In seguito all’attacco missilistico iraniano su Israele una donna è stata nella comunità di Tamra, nella Bassa Galilea nell’area di Haifa. Lo riporta Ynet citando i soccorritori. Inoltre 14 persone sono rimaste ferite.

Nel frattempo Israele ha cercato di uccidere con un attacco a Sanaa, in Yemen, il capo di stato maggiore degli Houthi, Muhammad Abdel Karim al Ghammari. L’attacco ha preso di mira una riunione di leader Houthi. Lo riferiscono media israeliani e arabi.